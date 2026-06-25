Chemnitzer Talent träumt von Karriere als Eishockey-Profi

Chemnitz - Der große Traum von der Profikarriere hängt am lieben Geld: Das Chemnitzer Eishockey-Talent Philip Thiele (17) erhält ein Teilstipendium in den USA. Nun sammelt der Nachwuchsspieler Spenden, um seinen Aufenthalt an der West Chester Wolves Academy finanzieren zu können.

Seit seinem 7. Lebensjahr spielt er bei den Young Crashers in Chemnitz. © privat

Seit seinem 7. Lebensjahr spielt Philip leidenschaftlich Eishockey bei den Young Crashers Chemnitz.

Aktuell spielt er in der zweithöchsten deutschen Nachwuchsspielklasse für U17-Spieler.

Angefangen hatte damals alles beim Eislaufen. "Ich war mit meiner Mutter an der Eissporthalle eislaufen. Zeitgleich spielte die Männermannschaft Eishockey. Ich wollte zuschauen und das dann schließlich auch machen", erinnert sich der 17-Jährige.

Inzwischen ist Eishockey für den Chemnitzer mehr als nur Sport: "Es bedeutet Leidenschaft, Disziplin, Teamgeist und die Bereitschaft, für seine Ziele hart zu arbeiten."