Chemnitzer Talent träumt von Karriere als Eishockey-Profi
Chemnitz - Der große Traum von der Profikarriere hängt am lieben Geld: Das Chemnitzer Eishockey-Talent Philip Thiele (17) erhält ein Teilstipendium in den USA. Nun sammelt der Nachwuchsspieler Spenden, um seinen Aufenthalt an der West Chester Wolves Academy finanzieren zu können.
Seit seinem 7. Lebensjahr spielt Philip leidenschaftlich Eishockey bei den Young Crashers Chemnitz.
Aktuell spielt er in der zweithöchsten deutschen Nachwuchsspielklasse für U17-Spieler.
Angefangen hatte damals alles beim Eislaufen. "Ich war mit meiner Mutter an der Eissporthalle eislaufen. Zeitgleich spielte die Männermannschaft Eishockey. Ich wollte zuschauen und das dann schließlich auch machen", erinnert sich der 17-Jährige.
Inzwischen ist Eishockey für den Chemnitzer mehr als nur Sport: "Es bedeutet Leidenschaft, Disziplin, Teamgeist und die Bereitschaft, für seine Ziele hart zu arbeiten."
Am 19. August soll die Reise nach Amerika beginnen
Mit dem Erhalt eines Teilstipendiums an der US-Academy haben sich die vielen Jahre intensiven Trainings ausgezahlt. Durch eine App, auf der Philip Videos von sich teilte, ist die renommierte Leistungssportschule auf ihn aufmerksam geworden.
"Ich habe mich gefreut und direkt zurückgeschrieben. Eishockey ist in den USA sehr populär. Dort gibt es die stärkste Liga", sagt er.
Trotz des Teilstipendiums fehlen Philip und seiner Familie noch rund 15.000 Euro, um den Aufenthalt zu ermöglichen. Bereits am 19. August soll die Reise nach Amerika beginnen.
Zum Spendenaufruf: gofundme.com
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, privat