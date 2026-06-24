Chemnitzer Kita-Beiträge sollen schon wieder steigen: Auch Hort und Krippe betroffen

Chemnitz - Für viele Eltern wird die Kinderbetreuung in Chemnitz ab September wieder teurer. Nicht dramatisch auf einen Schlag, aber spürbar - und vor allem zum dritten Mal in Folge. Noch-Sozialbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (67, parteilos) hat jetzt die neue Beitragstabelle vorgelegt.

Sozialbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (67, parteilos) hat die neue Beitragstabelle für die Chemnitzer Kinderbetreuung vorgelegt. © Sven Gleisberg

"In den vergangenen Jahren sind die Kosten für die Kinderbetreuung deutlich angestiegen", begründet Ruscheinsky die erneut steigenden Beträge. Hintergrund seien die ständig wachsenden Sach- und Personalkosten.

Für Eltern heißt das: Ein 9-Stunden-Krippenplatz für das erste Kind kostet ab September gut 245 Euro (bisher knapp 232 Euro). Bis 2024 waren noch rund 225 Euro fällig.

Um 10 Euro teurer werden die Kindergärten: Für neun Stunden Betreuung steigt der Beitrag von 161 Euro auf 171 Euro (2024 noch 154 Euro).

Die Entwicklung beim Hort: Ab Spätsommer kosten sechs Stunden Betreuung rund 96 Euro. 2024 waren es noch knapp 88 Euro, im letzten Jahr 91 Euro.

Kleiner Trost: Im Vergleich mit anderen sächsischen Städten liegt Chemnitz nach Rathaus-Zahlen nicht ganz oben. Ruscheinsky schreibt: "Die Höhe der Elternbeiträge liegt im Durchschnitt der anderen sächsischen Kommunen." Im Städtevergleich landet Chemnitz bei der Krippe auf Platz 8, beim Kindergarten und Hort jeweils auf Platz 6.