Chemnitzer Kita-Beiträge sollen schon wieder steigen: Auch Hort und Krippe betroffen
Chemnitz - Für viele Eltern wird die Kinderbetreuung in Chemnitz ab September wieder teurer. Nicht dramatisch auf einen Schlag, aber spürbar - und vor allem zum dritten Mal in Folge. Noch-Sozialbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (67, parteilos) hat jetzt die neue Beitragstabelle vorgelegt.
"In den vergangenen Jahren sind die Kosten für die Kinderbetreuung deutlich angestiegen", begründet Ruscheinsky die erneut steigenden Beträge. Hintergrund seien die ständig wachsenden Sach- und Personalkosten.
Für Eltern heißt das: Ein 9-Stunden-Krippenplatz für das erste Kind kostet ab September gut 245 Euro (bisher knapp 232 Euro). Bis 2024 waren noch rund 225 Euro fällig.
Um 10 Euro teurer werden die Kindergärten: Für neun Stunden Betreuung steigt der Beitrag von 161 Euro auf 171 Euro (2024 noch 154 Euro).
Die Entwicklung beim Hort: Ab Spätsommer kosten sechs Stunden Betreuung rund 96 Euro. 2024 waren es noch knapp 88 Euro, im letzten Jahr 91 Euro.
Kleiner Trost: Im Vergleich mit anderen sächsischen Städten liegt Chemnitz nach Rathaus-Zahlen nicht ganz oben. Ruscheinsky schreibt: "Die Höhe der Elternbeiträge liegt im Durchschnitt der anderen sächsischen Kommunen." Im Städtevergleich landet Chemnitz bei der Krippe auf Platz 8, beim Kindergarten und Hort jeweils auf Platz 6.
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Das Sozialdezernat legt die Elternbeiträge jährlich zum 1. September neu fest. Dabei zahlen Eltern die Kosten eines Kita- oder Hortplatzes anteilmäßig. Der Anteil bleibt auch in diesem Jahr gleich.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Funke Foto Services, Sven Gleisberg