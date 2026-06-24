Hochzeits-Boom in Chemnitz: Deshalb wollen an diesem Tag alle heiraten
Chemnitz - Am Freitag doppelt sich die 26 im Datum – deshalb ist der 26.6.2026 ein Traumtermin für einige Verliebte. In Chemnitz geben sich gleich 13 Paare das Jawort.
Zum Vergleich: An einem normalen Sommer-Freitag finden laut Rathaus meist fünf bis zehn Trauungen im Standesamt statt. Der besondere Termin sorgt also für mehr Andrang.
Ganz ausgebucht ist das Standesamt aber nicht: Zwei Termine sind noch frei - eine Chance für spontane Heiratswillige?
Eine erhöhte Nachfrage für solche besonderen Daten zeichne sich laut Rathaus ab, sobald die Trautermine für das Folgejahr veröffentlicht sind. Diese werden zwischen Ende August und Anfang September bekannt gegeben.
Auch die nächsten Schnapszahl- und Wunschdaten dürften begehrt sein. Wer am 27.2.2027 oder am 7.7.2027 heiraten möchte, sollte schnell sein und seinen Wunschtermin reservieren.
Titelfoto: Silas Stein/dpa