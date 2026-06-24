Hochzeits-Boom in Chemnitz: Deshalb wollen an diesem Tag alle heiraten

Chemnitz - Am Freitag doppelt sich die 26 im Datum – deshalb ist der 26.6.2026 ein Traumtermin für einige Verliebte. In Chemnitz geben sich gleich 13 Paare das Jawort.

13 Brautpaare geben sich am Freitag in Chemnitz das Jawort (Symbolfoto). © Silas Stein/dpa

Zum Vergleich: An einem normalen Sommer-Freitag finden laut Rathaus meist fünf bis zehn Trauungen im Standesamt statt. Der besondere Termin sorgt also für mehr Andrang.

Ganz ausgebucht ist das Standesamt aber nicht: Zwei Termine sind noch frei - eine Chance für spontane Heiratswillige?

Eine erhöhte Nachfrage für solche besonderen Daten zeichne sich laut Rathaus ab, sobald die Trautermine für das Folgejahr veröffentlicht sind. Diese werden zwischen Ende August und Anfang September bekannt gegeben.