Chemnitzer Theater-Chef zeigt Verständnis für Schauspielhaus-Besetzung

Chemnitz - Musik, Theater, Diskussionen: Die Besetzung des alten Schauspielhauses am Wochenende hat für großes Aufsehen gesorgt. Unter dem Motto "C the Closed" setzten Aktivisten der Kulturszene ein deutliches Zeichen gegen die Kultur- und Sozialkürzungen sowie für den Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes in Chemnitz.