Chemnitzer Tierpark investiert in die Sicherheit
Chemnitz – Der Tierpark Chemnitz plant für das kommende Jahr kleinere, aber gezielte Investitionen. An den Eintrittspreisen soll sich für Besucher allerdings nichts ändern.
Laut Tierpark sind im Haushaltsplan 21.095 Euro vorgesehen. Der Großteil der Summe fließt in die Erneuerung defekter Wegbeleuchtungen im Park, um die Sicherheit für Besucher zu verbessern.
Gerade in dunkleren Monaten seien funktionierende und moderne Lichtanlagen besonders wichtig.
Zusätzlich sind rund 1000 Euro eingeplant, um die technische Sicherheitseinrichtung im Kassensystem auszutauschen. Auch damit soll der Betrieb für Gäste und Mitarbeiter weiter optimiert werden.
Trotz der geplanten Maßnahmen bleiben die Ticketpreise unverändert. Erwachsene zahlen weiterhin 9,50 Euro, ermäßigte Tickets kosten 5 Euro, eine Familienkarte gibt's für 27 Euro und Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres sind kostenfrei.
Titelfoto: Uwe Meinhold