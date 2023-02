Chemnitzer Tierretter helfen im Erdbeben-Gebiet

Chemnitz - Ein Team der Chemnitzer Tierrettung hilft nach dem Erdbeben in der Türkei bei der Bergung von Vierbeinern.

Tierretter versorgen einen verletzten Hund, der in Antakya geborgen wurde. © Tierrettung Chemnitz

"Das Ausmaß der Zerstörung in Antakya ist kaum vorstellbar. Viele verletzte und hungrige Tiere irren umher oder sind in Trümmern eingeklemmt", sagt Vereins-Chefin Sandra Kögel (47).

"Unsere Ehrenamtlichen Sandra Pfefferkorn und Anett Steinberg versorgen gemeinsam mit anderen Teams aus Deutschland, Österreich und einer türkischen Tierschutzorganisation verletzte Tiere medizinisch und mit Futter."



Bis jetzt konnten sie mehr als 500 Tiere retten, darunter auch 300 Hühner, deren Stall eingestürzt war und deren Besitzer um Hilfe gebeten hatten. Aber auch Hunde, Katzen und Nutztiere. Dabei bedeutet die Rettung der Tiere auch Unterstützung für die Menschen der stark zerstörten Stadt. "Kadaver von Tieren, die an Verletzungen verendet oder verhungert sind, verstärken die Seuchengefahr in dem Katastrophengebiet", so Kögel.

Die Chemnitzerinnen haben für ihren Auslandseinsatz eine Woche unbezahlten Urlaub genommen und Ausrüstung wie Fangstangen, Flüssignahrung und Erste-Hilfe-Ausrüstung eingepackt.