CSD in Chemnitz: Hier weht die Regenbogenflagge am Samstag

Chemnitz - Am kommenden Samstag wird am Chemnitzer Rathaus keine Regenbogenflagge zum Christopher Street Day (CSD) wehen . Dennoch setzen zahlreiche Institutionen im Stadtgebiet ein sichtbares Zeichen für Vielfalt und Toleranz.

Kuratorin Christina Michel (l.) und Museums-Chefin Sabine Wolfram (65) hissten am Dienstag die Flagge vor dem smac. © Uwe Meinhold

Bereits seit Dienstag weht die sogenannte Pride-Flagge vor dem Staatlichen Museum für Archäologie (smac) am Stefan-Heym-Platz. "Das smac lädt in seinen Ausstellungen dazu ein, kulturelle Vielfalt in ihrer zeitlichen Tiefe zu entdecken und zu verstehen. Mit der Regenbogenfahne setzen wir ein deutliches Zeichen für Toleranz, Vielfalt und Weltoffenheit", so Museums-Chefin Sabine Wolfram (65).

Auch die Technische Universität Chemnitz beteiligt sich am CSD: Am Freitag werden an den Uni-Standorten Böttcher-Bau, am Campus Reichenhainer Straße sowie am Uniteil Erfenschlager Straße Regenbogenflaggen gehisst.

Zusätzlich wird das Logo der Universität in Regenbogenfarben auf der Homepage und den Social-Media-Kanälen erscheinen. Am Samstag nimmt die Uni zudem mit einem eigenen Truck an der CSD-Parade teil.

Ein weiteres klares Signal kommt aus der Hartmannfabrik: Dort hat die Kulturhauptstadt GmbH (KuHa) bereits eine Pride-Flagge gehisst. "Chemnitz 2025 steht für Offenheit und Toleranz und dafür, dass Menschen in Freiheit leben können. Das wollen wir gemeinsam zeigen", sagt Steffen Biernath, Leiter des Diversitätsprogramms der KuHa.