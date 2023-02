Chemnitzerin will neuen Yoga-Rekord aufstellen

Chemnitz - Für alles gibt es Rekorde. Yoga-Lehrerin Linda Lohwaßer (32) will einen in Chemnitz aufstellen und mit 200 Menschen gleichzeitig entspannen.

Auch der Chemnitzer FC nahm schon eine Yoga-Stunde. © Haertelpress/Harry Härtel

"Ich finde, wir als Kulturhauptstadt müssen das auch nutzen, um Events und einfach auch eine Community zu erschaffen. Und Yoga wird in Deutschland und auch in Chemnitz immer präsenter", erzählt Linda Lohwaßer zur Idee.



Mit weiteren Sportlerinnen betreibt sie am Brühl das Studio "Happy Yoga". Vergangenes Jahr haben die Frauen bereits ein Yoga-Training mit den Profis des Chemnitzer FC absolviert.

Die neue Aktion soll am 19. März, 16.30 Uhr, eine Stunde lang im Feel Good Club an der Dittersdorfer Straße in Chemnitz stattfinden.

"Bisher haben sich 50 'Yogis' angemeldet." Mitmachen können sowohl sportliche als auch unsportliche Erwachsene.