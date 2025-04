Christian Bürger stirbt mit 69 Jahren: Er war Sprecher der Prager Botschaftsflüchtlinge

Chemnitz - Zeitzeuge Christian Bürger (†69) verstarb nach langer schwerer Krankheit. Bekannt wurde er durch seine Flucht in die westdeutsche Botschaft in Prag im Sommer 1989 - und als Sprecher der dort versammelten DDR-Flüchtlinge. Nach der Wende setzte sich Bürger unermüdlich für die Aufarbeitung der SED-Diktatur ein, besonders in seiner Heimatstadt Chemnitz.