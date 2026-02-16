Raser-Alarm! 100 km/h erlaubt, BMW brettert fast doppelt so schnell über A4 in Chemnitz

Chemnitz - Raser-Alarm auf der A4 in Chemnitz ! Am Wochenende legte sich die Polizei wieder mit einem Lasermessgerät auf die Lauer. Zahlreiche Autofahrer waren zu schnell unterwegs, auf einige kommt ein saftiges Bußgeld zu - auch zahlreiche Fahrverbote waren die Folge. Spitzenreiter war ein BMW, der fast doppelt so schnell durch die Kontrolle bretterte.

Die Polizei kontrollierte am Wochenende auf der A4 die Geschwindigkeiten von zahlreichen Fahrzeugen. (Symbolbild) © Andreas Kretschel

Am Samstag kontrollierten die Beamten zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Glösa und Chemnitz-Mitte. Zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr fuhren insgesamt 8437 Fahrzeuge durchs Radar.

"Davon hielten sich 425 Fahrzeugführer nicht an die vorgegebenen 100 km/h Höchstgeschwindigkeit", teilt die Polizei mit.

Insgesamt 195 Überschreitungen wurden mit einem Bußgeld geahndet. Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 173 km/h durch die Messstelle bretterte.

"Für diese Überschreitung dürften laut Bußgeldkatalog zwei Punkte im Verkehrszentralregister, 600 Euro Bußgeld und zwei Monate Fahrverbot anfallen", heißt es von der Polizei.