Raser-Alarm! 100 km/h erlaubt, BMW brettert fast doppelt so schnell über A4 in Chemnitz
Chemnitz - Raser-Alarm auf der A4 in Chemnitz! Am Wochenende legte sich die Polizei wieder mit einem Lasermessgerät auf die Lauer. Zahlreiche Autofahrer waren zu schnell unterwegs, auf einige kommt ein saftiges Bußgeld zu - auch zahlreiche Fahrverbote waren die Folge. Spitzenreiter war ein BMW, der fast doppelt so schnell durch die Kontrolle bretterte.
Am Samstag kontrollierten die Beamten zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Glösa und Chemnitz-Mitte. Zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr fuhren insgesamt 8437 Fahrzeuge durchs Radar.
"Davon hielten sich 425 Fahrzeugführer nicht an die vorgegebenen 100 km/h Höchstgeschwindigkeit", teilt die Polizei mit.
Insgesamt 195 Überschreitungen wurden mit einem Bußgeld geahndet. Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 173 km/h durch die Messstelle bretterte.
"Für diese Überschreitung dürften laut Bußgeldkatalog zwei Punkte im Verkehrszentralregister, 600 Euro Bußgeld und zwei Monate Fahrverbot anfallen", heißt es von der Polizei.
Am Sonntag kontrollierten die Beamten im Bereich der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte - wieder von 8.30 Uhr bis 15 Uhr, diesmal aber in Fahrtrichtung Dresden. Insgesamt 6423 Fahrzeuge rauschten an der Messstelle vorbei.
"Von diesen überschritten 1111 Fahrzeugführer die zulässige Geschwindigkeit von 100 km/h", teilte die Polizei mit. 572 Überschreitungen lagen im Bußgeldbereich, 46 Mal wurde die Raserei mit einem Fahrverbot geahndet.
Ein BMW schoss den Vogel ab! Er war fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs, hatte 195 km/h auf dem Tacho. "Für diese Überschreitung dürften laut Bußgeldkatalog zwei Punkte im Verkehrszentralregister, 700 Euro Bußgeld und drei Monate Fahrverbot zu Buche schlagen", so die Polizei.
Titelfoto: Andreas Kretschel