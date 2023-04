Darum bekommen einige junge Chemnitzer Post vom Bürgermeister

Einige Chemnitzer bekommen derzeit einen Brief von Oberbürgermeister Sven Schulze (51, SPD). © Uwe Meinhold

Bei der Umfrage möchte die Stadt wissen, was junge Menschen im Alter von 16 bis 20 Jahren über die Stadt denken.

"Mit dieser Befragung sollen erstmals die Beweggründe untersucht werden, warum sich junge Menschen in der Phase ihres Ausbildungsabschlusses und Eintritts in das Berufsleben dafür entscheiden, ihren Lebensweg hier oder andernorts fortzusetzen", so das Rathaus.

Heißt im Klartext: Die Stadt will mit der Umfrage wissen, wie man künftig junge Leute in Chemnitz behalten kann.

Insgesamt 6000 junge Einwohner und Einwohnerinnen wurden für die Befragung zufällig ausgewählt. Die Teilnahme ist freiwillig. In dem Brief des Oberbürgermeisters ist ein Zugangscode, mit dem die jungen Chemnitzer unter www.chemnitz.de/jugendbefragung die Befragung starten können.

"Die Beantwortung der Fragen nimmt etwa 15 Minuten in Anspruch. Sie erfolgt anonym", heißt es. Die zusammengefassten Ergebnisse der Befragungen sollen in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.