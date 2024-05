Fällt die Eröffnung heute ins Wasser? Chemnitzer Freibäder bereit zum Anbaden

Am heutigen Samstag beginnt die Freibad-Saison in Chemnitz-Wittgensdorf und Chemnitz-Gablenz. Allerdings könnte Regen den Start vermiesen.

Von Yesmina-Giselle Berndt, Amelie Fromm

Chemnitz - Endlich wieder Planschen in Chemnitz! Am heutigen Samstag beginnt die Freibad-Saison in Wittgensdorf und Gablenz. Das Bad in Einsiedel eröffnet eine Woche später, am 25. Mai. Allerdings könnte das Pfingstwetter den Start vermiesen.

Marcel Steger (40) und Stephan Zschätzsch (57) machen den Putzroboter im Freibad Gablenz einsatzbereit. © Sven Gleisberg Das Wasser plätschert, die Liegewiesen sind gemäht und die Becken gefüllt. Vor Saisonstart kontrollierten Mitarbeiter Becken, Wege und Fliesen. "Grundsätzlich machen wir eine Bestandsaufnahme, ob es Winterschäden gibt", sagte Norman Schröder (44) vom Sportamt. Dann kommt das Wasser ins Becken. "Es muss mindestens eine Woche vor Betriebsbeginn fertig sein, weil es dann Hygieneabnahmen gibt", so Schröder. Um alle Becken im Freibad Gablenz zu füllen, braucht es etwa 1,8 Millionen Liter Wasser.

Marcel Steger (40) und Stephan Zschätzsch (57) befreiten zudem die Schwimmbecken von Laub, putzten mithilfe einer Maschine die Poolfliesen und richteten das Beach-Volleyball-Feld her. Chemnitz Lokal GDL-Streik in Chemnitz: Fährt die City-Bahn zu Pfingsten? Vor dem offiziellen Start hatte Gablenz bereits Besuch: Eine Ente planscht regelmäßig im Becken. "So lange da keiner im Wasser stört, bekommen wir die auch nicht los", sagte Schröder. Vielleicht kann sie auch am Wochenende ungestört schwimmen, denn gutes Bade-Wetter sieht anders aus: Heute wird es laut Deutschem Wetterdienst wolkig und regnerisch, morgen ziehen Gewitter auf. Pfingstmontag wird es erst heiter bei 26 Grad, am Nachmittag gewitterig. Wer in Bernsdorf ins Freibad will, muss noch bis 2025 warten: Die neue Schwimmhalle des Sportkomplexes steht bereits, nun ist die Außenanlage dran. Ein Schwimmerbecken mit 50-Meter-Bahn und eins für Nichtschwimmer werden in diesem Jahr in das ehemalige 100-Meter-Becken eingebaut.

Marcel Steger steuert den Roboter durchs Becken. © Sven Gleisberg

Norman Schröder (44), Abteilungsleiter Bäder im Sportamt, hat den Überblick, was zum Saison-Start erledigt werden muss. © Sven Gleisberg

Auch der Volleyball-Platz wird für die Eröffnung vorbereitet. © Sven Gleisberg

Hochwasserschäden bremsen Saisonstart in Neukirchen aus