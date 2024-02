Darum stehen immer mehr Geschäfte im Chemnitzer Neefepark leer

Chemnitz - Im Neefepark in Chemnitz stehen immer mehr Geschäfte leer. Die Brückenbaustelle an der Zufahrt ist nicht der einzige Grund für die Krise. Dem Eigentümer fehlt Geld, um leer stehende Geschäfte für neue Mieter umzubauen.

Im Neefepark ist es leer geworden: Nur wenige Kunden sind unterwegs. © Ralph Kunz

Halbzeit für die größte Straßenbaustelle der Stadt: Seit neun Monaten wird an der Erneuerung der Brücke am Neefepark gearbeitet.

"Seitdem haben wir rund 30 Prozent weniger Kunden", klagt Sven Wendel (46), der hier seit 19 Jahren ein Lederwarengeschäft betreibt.

"Der Standort an der Autobahn ist eigentlich sehr gut. Aber wir hätten uns eine andere Bauplanung gewünscht. Die Behinderungen würden sich nicht so ewig hinziehen, wenn an der Baustelle Tag und Nacht gearbeitet würde."



Auch bei Globus ist die Geduld endlich: "Wir beobachten aktuell ganz genau die Entscheidungen rund um die Baustelle am Neefepark", sagt der stellvertretende Globus-Geschäftsleiter Enrico Krause.

"Wir haben erfolgreich viele Maßnahmen ergriffen, um den Auswirkungen entgegenzuwirken, und hoffen, dass die Fertigstellung der Bauarbeiten bis zum Weihnachtsgeschäft eingehalten wird."