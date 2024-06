Darum steht ein Schwebebalken aus Bronze im Hof einer Chemnitzer Schule

Chemnitz - Nach zehn Jahren kehrt ein weiteres Werk von Klapperbrunnen-Künstler Johann Belz (1925-1976) zurück: "Am Schwebebalken" heißt die Plastik, die der Bildhauer 1967 für das Außengelände der Erweiterten Oberschule in der Vettersstraße in Chemnitz schuf. Seit 2023 steht an gleicher Stelle die neue Marianne-Brandt-Oberschule. In ihrem Innenhof wurde der Bronzeguss am heutigen Mittwoch feierlich begrüßt.