Hier findet in Chemnitz ein großes Bier-Battle statt

Chemnitz - Im Kellerhaus in Chemnitz fliegen am 1. November die Hopfenfetzen! Bei der "Craft Beer Tasting Challenge" treten der angehende Bier-Sommelier Paul Görner (35) und Rico John (35) von Fine Craft Beer Tastings im ultimativen Bier-Battle gegeneinander an - und das mit jeder Menge Spaß, Schaum und Schlagfertigkeit!

Kellerhaus-Chef Tobias Gust (47) und Paul Görner (35) laden zur Craft-Beer-Verkostung ein. © Maik Börner

Statt starrer Verkostung erwartet die Besucher ein fröhlicher Wettstreit. In drei geheimen Kategorien treten Görner und John gegeneinander an, um zu ermitteln, wer das bessere Bier mitgebracht hat.

Natürlich entscheidet das Publikum, welches Gebräu am Ende den Siegertitel verdient. "Es wird ein lockerer Schlagabtausch - ganz nach dem Motto: Let me entertain you", scherzt Görner.

Besonders spannend: Die Biere werden anonym serviert. Niemand weiß, welches von welchem der beiden stammt. Der Abend verspricht deshalb nicht nur tolle Aromen, sondern auch leckeres Essen.

"Wir bieten passend zum jeweiligen Bier ein entsprechendes Essen mit an", so Kellerhaus-Chef Tobias Gust (47).