Das versteckt sich hinter dem Gerüst am Chemnitzer Rathaus
Chemnitz - Am Chemnitzer Rathaus tut sich was: Seit Anfang Oktober "ziert" ein großes Gerüst die Front des ehrwürdigen Gebäudes - direkt an der Ecke beim Roland.
Dahinter steckt keine gewöhnliche Fassadenkosmetik, sondern ein echtes Schmuckstück städtischer Baukunst: Der Einbau der restaurierten historischen Bleiglasfenster im Ratssaal hat begonnen!
Die farbenprächtigen Fenster, die einst durch Witterung und Alterung erheblich gelitten hatten, wurden vollständig neu angefertigt - inklusive Bleinetz.
Dafür mussten sie im Juni von Spezialisten ausgebaut, untersucht und schließlich komplett neu gefasst werden. Nicht nur Geschichte wird dabei bewahrt, auch Wärme- und Schallschutz werden nach Rathaus-Angaben verbessert.
Kosten: 230.000 Euro. Der Wiedereinbau läuft seit dieser Woche - geplant ist der Abschluss bis zum 17. Oktober.
Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) betont: "In jedem Fall soll alles vor dem Weihnachtsmarkt fertig sein."
Titelfoto: Uwe Meinhold