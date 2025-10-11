Das versteckt sich hinter dem Gerüst am Chemnitzer Rathaus

Chemnitz - Am Chemnitzer Rathaus tut sich was: Seit Anfang Oktober "ziert" ein großes Gerüst die Front des ehrwürdigen Gebäudes - direkt an der Ecke beim Roland.

Aktuell werden die restaurierten historischen Bleiglasfenster im Ratssaal eingebaut. © Uwe Meinhold

Dahinter steckt keine gewöhnliche Fassadenkosmetik, sondern ein echtes Schmuckstück städtischer Baukunst: Der Einbau der restaurierten historischen Bleiglasfenster im Ratssaal hat begonnen!

Die farbenprächtigen Fenster, die einst durch Witterung und Alterung erheblich gelitten hatten, wurden vollständig neu angefertigt - inklusive Bleinetz.

Dafür mussten sie im Juni von Spezialisten ausgebaut, untersucht und schließlich komplett neu gefasst werden. Nicht nur Geschichte wird dabei bewahrt, auch Wärme- und Schallschutz werden nach Rathaus-Angaben verbessert.