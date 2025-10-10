Polizeieinsatz sorgt für Aufsehen in Chemnitzer Markthalle - so geht es nun weiter

Trotz Polizei-Einsatz und beschlagnahmter Installation zieht die Hallenkunst in Chemnitz mit rund 30.000 Besuchern eine positive Bilanz.

Von Lena Plischke, Amelie Fromm

Chemnitz - Am Sonntag schließt die Hallenkunst in der Chemnitzer Markthalle. Während sich die Veranstalter über reges Interesse freuen, wird die Ausstellung von einem Polizei-Einsatz überschattet. Doch geschadet hat das der Schau nicht.

Die Kuratoren der "Hallenkunst" sind Aileen Middel (55) und Rene Kästner (47). © Uwe Meinhold "Wir sind zufrieden und wollen am Finalwochenende noch die Zahl von 30.000 Besuchern knacken", bilanziert Veranstalter Rene Kästner (47). "Wir hatten gerade im September noch einmal einen hohen Besucherstrom." Die Negativschlagzeilen seien ihm sehr unangenehm, hätten aber keine Auswirkungen gehabt.

Polizei beschlagnahmt Kunstinstallation

Die Ausstellung "Hallenkunst" zeigt noch bis morgen die Entwicklung von Graffiti und Subway Art. © Uwe Meinhold Vor zwei Wochen war eine Installation beschlagnahmt worden, weil Anfang des Jahres ein Teil davon angeblich von der Hamburger Hochbahn (Typ DT3) gestohlen wurde. Medien hatten bundesweit darüber berichtet. Die Hochbahn AG hatte Strafanzeige gestellt. Und: "Ein Mitarbeiter der Hochbahn hat in der Folge im sozialen Web Ausschau gehalten, ob das Frontteil auf einschlägigen Portalen auftaucht", so das Unternehmen auf TAG24-Anfrage. "Und im August war es so weit. Er ist sich sicher, das entwendete Fahrzeugteil wiedererkannt zu haben." In der Hallenkunst. Chemnitz Lokal Nach Festsetzung von Stör-Bus: Polizist wird Ziel von Hasswelle im Netz Konkret geht es um die Kunstinstallation "Rage Against The Machine 1/2". Es zeigt die Front einer Hochbahn, ebenfalls Typ DT3.

Ermittlungen laufen