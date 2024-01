Das war knapp! Weihnachts-Hochwasser in Chemnitz schlägt nachträglich Wellen

Chemnitz - Kaum Vorwarnzeit und rasend schnell steigende Pegel: Chemnitzer, die in der Nähe von Würschnitz, Zwönitz und Chemnitzfluss wohnen, bekamen es am 24. Dezember mit der Angst vor einer neuen Flutkatastrophe zu tun.

Am 24. Dezember waren unter der erneuerten Brücke in Harthau nur noch wenige Zentimeter Platz. © privat

Das Weihnachts-Hochwasser in Chemnitz schlägt auch heute noch hohe Wellen. Denn jetzt werden Forderungen nach Konsequenzen laut - und nach einem neuen Anlauf für ein Regenrückhaltebecken in Jahnsdorf.

Schneeschmelze und Dauerregen bescherten ein Novum, das Experten nahezu ausgeschlossen hatten: Die Flüsse Würschnitz und Zwönitz führten gleichzeitig Hochwasser.

In der Folge stieg der Pegel der Chemnitz auf kritische Höhe: Nur 15 Zentimeter fehlten bis zur höchsten Alarmstufe 4, die ein großflächiges Überlaufen des Flusses anzeigt.



Auch Ralf Kirchübel (64) von der Bürgerinitiative "Hochwasserschutz Würschnitztal" bangte: "Das war an der Schmerzgrenze. Am 'Blauen Wunder' in Harthau passen maximal 75 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch. Da war nicht mehr viel Platz."

Laut Landeshochwasserzentrum rauschten unter der Brücke gegen 9.45 Uhr sekündlich 70,3 Kubikmeter durch. 30 Minuten vorher hatte das Hochwasser der Zwönitz am offiziellen Pegel in Burkhardtsdorf seinen Scheitel erreicht.