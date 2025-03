Der Frühling kann kommen: Chemnitz hübscht die City auf

Mitarbeiter einer Leipziger Firma montierten die neuen Leuchtkugeln in luftiger Höhe. © Uwe Meinhold

Am Dienstag wurden in der Inneren Klosterstraße Ecke Börnichsgasse Leuchtkugeln installiert, die über der Fußgängerzone schweben. Der neue Blickfang kostet rund 29.000 Euro und wird aus dem Innenstadtfonds bezahlt.

Im Stadthallenpark erhalten die Beete ihren ersten Blütenflor des Jahres. Gärtner des Grünflächenamtes pflanzen hier derzeit mehr als 12.500 bunte Stiefmütterchen und 1500 Primeln.

In der Kastanienallee am Wall sollen ab dieser Woche neue Spielgeräte errichtet werden, hat die Stadt angekündigt. "Es handelt sich um zwei farbige Sitz-, Balancierelemente und eine Drehscheibe."

Eine Slackline im Park soll bald zum Balancieren anregen und gleichzeitig die Nutzung eines Trampelpfades zwischen Straße der Nationen und dem Stadthallenbrunnen unterbinden. Für diesen Teil der Schönheitskur wird rund 35.000 Euro ausgegeben.

Auch an dem maroden Brunnen wird gewerkelt: "Die am Brunnenboden und an der Wandverkleidung fehlenden Natursteinplatten sind bereits vorbereitet. Ebenfalls erfolgt noch eine gründliche Reinigung und Graffiti-Entfernung", so eine Stadt-Sprecherin.