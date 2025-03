Können diese leuchtenden Kugeln in der Chemnitzer City für mehr Sicherheit sorgen?

Chemnitz - Die Stadt Chemnitz lässt in den kommenden Tagen mehrere beleuchtete Kugeln in der Innenstadt anbringen. Diese sollen nicht nur schön aussehen, sondern auch das Sicherheitsgefühl erhöhen.

Diese neuen beleuchteten Kugeln sollen schon Mitte der kommenden Woche in der Innenstadt hängen. © Illustration: MK Illumination

Wie das Rathaus mitteilt, werden die neuen Leucht-Bälle bis kommenden Mittwoch im Bereich Innere Klosterstraße/Börnichsgasse montiert.



Sie sollen bei Tag und Nacht ein Blickfang für Besucher sein, preist die Stadt die neue Lichtinstallation an. "Sie besteht aus mehreren beleuchteten Kugeln in verschiedenen Größen und in gedeckten Farben", so das Rathaus.

Ziel der neuen Beleuchtung sei es, die Aufenthaltsqualität und das Sicherheitsgefühl in der Innenstadt durch die warme Lichtstimmung zu verbessern.

Kostenpunkt: rund 29.000 Euro. Das Geld kommt aus einem Innenstadtfonds, mit dem die Stadt jährlich ein Budget von 50.000 Euro zur Verfügung hat, um die Innenstadt schöner zu gestalten.

Unter anderem wurden damit begrünte Sitzinseln finanziert oder auch der beleuchtete Fotopoint mit dem Schriftzug "I love C".