Der "heiße Draht" im Kalten Krieg kam direkt aus Karl-Marx-Stadt

Chemnitz - Es waren 13 Tage im Oktober 1962, die die Welt an den Rand des Abgrunds führten. Zur "Kubakrise" schrammte die Menschheit nur knapp an einem Atomkrieg der damaligen Supermächte USA und Sowjetunion (UdSSR) vorbei. Damit das nie wieder passiert, richteten beide einen "heißen Draht" ins jeweilige Präsidentenbüro ein. Das erste "Rote Telefon" wurde in Chemnitz gebaut.