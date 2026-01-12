Deshalb verschickte der Chemnitzer Kreis-Elternrat Lebkuchen
Chemnitz - Kreativer Protest für Missstand: Weil Lehrermangel herrscht, hat der Chemnitzer Kreis-Elternrat seinem Ärger Luft gemacht - und am Jahresende Lebkuchen-Männchen an das Kultusministerium und das LaSuB gesendet. Die Aktion ist auch mit Anfragen verbunden.
"Der Sinn der Aktion ist, wenn auch von 'Trendwende' und positiven Zeichen geredet wird, [dass] es an Schulen noch immer zu wenig Lehrer gibt", erzählt Thomas Brewig (58), Vorsitzender des Kreis-Elternrates Chemnitz.
Zudem haben einige Eltern die Figuren an die Schule ihrer Kinder gesendet.
Die Aktion sei laut Brewig an den Ausspruch von Ex-Kultusminister Christian Piwarz (50, CDU) angelegt ("Ich kann mir keine Lehrer backen!").
Neben dem Schicken von Gebäck an Bildungseinrichtungen und Behörden hat der Elternrat auch Anfragen an das Ministerium formuliert.
Darin geht es unter anderem um Vorschläge zur Lehrergewinnung. "Der Sinn ist, das Thema immer wieder ins Bewusstsein der Menschen zu bringen", so Brewig.
