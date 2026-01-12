Deshalb verschickte der Chemnitzer Kreis-Elternrat Lebkuchen

Chemnitz - Kreativer Protest für Missstand: Weil Lehrermangel herrscht, hat der Chemnitzer Kreis-Elternrat seinem Ärger Luft gemacht - und am Jahresende Lebkuchen-Männchen an das Kultusministerium und das LaSuB gesendet. Die Aktion ist auch mit Anfragen verbunden.

Laut Thomas Brewig (58) hat die Lebkuchen-Aktion einen ernsten Hintergrund. © Kristin Schmidt

"Der Sinn der Aktion ist, wenn auch von 'Trendwende' und positiven Zeichen geredet wird, [dass] es an Schulen noch immer zu wenig Lehrer gibt", erzählt Thomas Brewig (58), Vorsitzender des Kreis-Elternrates Chemnitz.

Zudem haben einige Eltern die Figuren an die Schule ihrer Kinder gesendet.



Die Aktion sei laut Brewig an den Ausspruch von Ex-Kultusminister Christian Piwarz (50, CDU) angelegt ("Ich kann mir keine Lehrer backen!").

Neben dem Schicken von Gebäck an Bildungseinrichtungen und Behörden hat der Elternrat auch Anfragen an das Ministerium formuliert.