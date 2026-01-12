Deshalb verschickte der Chemnitzer Kreis-Elternrat Lebkuchen

Der Chemnitzer Kreis-Elternrat hat im Dezember Lebkuchen-Männchen an das Kultusministerium und das LaSuB versendet. Es ist ein Protest gegen den Lehrermangel.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Kreativer Protest für Missstand: Weil Lehrermangel herrscht, hat der Chemnitzer Kreis-Elternrat seinem Ärger Luft gemacht - und am Jahresende Lebkuchen-Männchen an das Kultusministerium und das LaSuB gesendet. Die Aktion ist auch mit Anfragen verbunden.

Laut Thomas Brewig (58) hat die Lebkuchen-Aktion einen ernsten Hintergrund.  © Kristin Schmidt

"Der Sinn der Aktion ist, wenn auch von 'Trendwende' und positiven Zeichen geredet wird, [dass] es an Schulen noch immer zu wenig Lehrer gibt", erzählt Thomas Brewig (58), Vorsitzender des Kreis-Elternrates Chemnitz.

Zudem haben einige Eltern die Figuren an die Schule ihrer Kinder gesendet.

Die Aktion sei laut Brewig an den Ausspruch von Ex-Kultusminister Christian Piwarz (50, CDU) angelegt ("Ich kann mir keine Lehrer backen!").

Neben dem Schicken von Gebäck an Bildungseinrichtungen und Behörden hat der Elternrat auch Anfragen an das Ministerium formuliert.

Solche Lebkuchen wurden mit einem Brief an das Kultusministerium geschickt.  © Kristin Schmidt

Darin geht es unter anderem um Vorschläge zur Lehrergewinnung. "Der Sinn ist, das Thema immer wieder ins Bewusstsein der Menschen zu bringen", so Brewig.

