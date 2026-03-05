Irre! Mann spielt am Rande des Chemnitzer Friedenstags mit Plastik-Pistole herum

Chemnitz - Was für ein Irrsinn! Während die Chemnitzer am Donnerstag der Bombardierung der Stadt vor 81 Jahren gedachten und sich für eine friedliche Welt aussprachen, hantierte ein (37) Mann mit einer Plastikpistole herum. Die Polizei musste einschreiten.

Der Chemnitzer Friedenstag: Bürger erinnerten sich an die schreckliche Bombennacht vor 81 Jahren. © Ralph Kunz

Der Vorfall geschah in der Nähe des Moritzhofs in der Bahnhofstraße. Laut Polizei fühlten sich die Versammlungsteilnehmer durch den Pistolen-Mann bedroht. Die Beamten rückten an - gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt heißt es.

Immerhin: Weitere Vorfälle hat es laut Polizei nicht gegeben. Die Beamten waren am Donnerstag vermehrt im Stadtgebiet im Einsatz.

"Für den Tag waren im Vorfeld mehrere Versammlungen und Veranstaltungen angezeigt worden. Veranstalter waren neben Vereinen und Akteuren der Zivilgesellschaft auch Parteien und politische Organisationen sowie kirchliche Träger. Zwei angezeigte Versammlungen waren kurzfristig abgesagt worden.

So fand unter anderem gegen 11.20 Uhr eine Demo gegen die Wehrpflicht am Nischel statt. Daran beteiligten sich laut Polizei etwa 500 Personen.