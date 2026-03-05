Irre! Mann spielt am Rande des Chemnitzer Friedenstags mit Plastik-Pistole herum
Chemnitz - Was für ein Irrsinn! Während die Chemnitzer am Donnerstag der Bombardierung der Stadt vor 81 Jahren gedachten und sich für eine friedliche Welt aussprachen, hantierte ein (37) Mann mit einer Plastikpistole herum. Die Polizei musste einschreiten.
Der Vorfall geschah in der Nähe des Moritzhofs in der Bahnhofstraße. Laut Polizei fühlten sich die Versammlungsteilnehmer durch den Pistolen-Mann bedroht. Die Beamten rückten an - gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt heißt es.
Immerhin: Weitere Vorfälle hat es laut Polizei nicht gegeben. Die Beamten waren am Donnerstag vermehrt im Stadtgebiet im Einsatz.
"Für den Tag waren im Vorfeld mehrere Versammlungen und Veranstaltungen angezeigt worden. Veranstalter waren neben Vereinen und Akteuren der Zivilgesellschaft auch Parteien und politische Organisationen sowie kirchliche Träger. Zwei angezeigte Versammlungen waren kurzfristig abgesagt worden.
So fand unter anderem gegen 11.20 Uhr eine Demo gegen die Wehrpflicht am Nischel statt. Daran beteiligten sich laut Polizei etwa 500 Personen.
230 Polizisten zum Chemnitzer Friedenstag im Einsatz
"Gegen 12.10 Uhr schloss sich ein Aufzug zum Park der Opfer des Faschismus, den Innenstadtring wieder zur Brückenstraße an. Die Versammlung wurde gegen 13:45 Uhr beendet. In der Spitze wurden 400 Teilnehmer im Aufzug gezählt", teilen die Beamten mit. Alles blieb friedlich.
Gegen 11.30 Uhr begann die zentrale Veranstaltung auf dem Neumarkt, sie dauerte bis in die Abendstunden.
"Die Polizeidirektion Chemnitz wurde bei den heutigen Einsatzmaßnahmen durch die sächsische Bereitschaftspolizei unterstützt. Insgesamt waren im Tagesverlauf rund 230 Einsatzkräfte in die Maßnahmen eingebunden", heißt es abschließend.
