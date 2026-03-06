Dieser Trampelpfad in Chemnitz soll endlich ausgebaut werden

Chemnitz - Was lange währt: 2023 beschloss der Stadtrat, dass ein jahrelanges Ärgernis in der Riedbachsiedlung in Chemnitz -Rabenstein ein Ende haben soll. Ein Fußweg, der abschnittweise nur als schlammiger Trampelpfad durch die Eigenheimsiedlung führt, sollte ausgebaut werden. Getan hat sich bislang nichts. Nun endlich soll es losgehen. Zumindest ein Stückchen.

Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) kündigt an, dass der Trampelpfad schon bald zum Fußweg ausgebaut wird. © Uwe Meinhold

"Der Wegebau im Grünzug Riedbachtal wird ab dem zweiten Quartal 2026 realisiert. Die Bauleistungen zum ersten Teilbauabschnitt DRK-Krankenhaus Rabenstein bis Wegkreuzung im Grünzug wurden ausgeschrieben. Es liegen bereits Angebote vor", teilte Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) jetzt auf Nachfrage von Linken-Stadtrat Dietmar Berger (75) mit.

"Der nördliche Abschnitt bis zum Rabenstein-Center kann frühestens ab 2027/28 realisiert werden", heißt es vom Baubürgermeister, der auf gestiegene Kosten durch "umwelt- und altlastenrelevante Faktoren" verweist und damit auch die lange Vorbereitungszeit bis zum Baustart begründet.