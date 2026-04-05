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Diese Ärzte und Apotheken haben an Ostern in Chemnitz Dienst

Ein Notfall ist schnell passiert, doch wo findet man an den Osterfeiertagen Hilfe? Hier erfahrt Ihr, welche Ärzte Notdienst haben.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - An den Osterfeiertagen kann es schnell zu einem Notfall kommen. Wir verraten Euch, wo es an dem langen Wochenende Hilfe gibt.

Zahnärzte haben an Ostern ebenso wie Allgemeinmediziner, Kinderärzte &amp; Co. Dienst. (Symbolfoto)
Zahnärzte haben an Ostern ebenso wie Allgemeinmediziner, Kinderärzte & Co. Dienst. (Symbolfoto)  © 123RF/kzenon

Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen Freitag von 7 Uhr bis Dienstag 7 Uhr: Tel. 116117

Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.

Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten Freitag bis Dienstag jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss); DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23

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Internet: www.kvs-sachsen.de.

Augenärztliche Bereitschaft/HNO-ärztliche Bereitschaft Notdienst jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)

Kinderärztlicher Notdienst von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)

Tierärztlicher Notdienst: Telefon 01805/843736 (kostenpflichtig)

Gift-Notruf: 0361/730730

Störungen im Versorgungsgebiet der eins energie in Sachsen GmbH: Strom Telefon 0800/111148910; Erdgas Telefon 0800/111148920; Trinkwasser Telefon 0800/111148930; Fernwärme/-kälte Telefon 0800/111148940; Stadtbeleuchtung Telefon 0800/111148911

Telefonseelsorge: Telefon 0800/1110111 oder 0800/1110222

Zahnärzte und Apotheken am Ostersonntag, 5. April

Zahnärztliche Bereitschaft von 9 bis 11 Uhr: Dipl.-Stom. Daute, Cervantesstraße 14, Telefon 0371/71492; Dipl.-Stom. Pradler, Glösaer Straße 18, Telefon 0371/428586

Aktuelle Änderungen: www.zahnaerzte-in-sachsen.de

Apotheken von 8 bis 8 Uhr: Ahorn-Apotheke, Innere Klosterstraße 1, Telefon 0371/3552244; Apotheke Glösa, Chemnitztalstraße 156, Telefon 0371/412886

Aktuelle Änderungen unter: www.aponet.de

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Zahnärzte und Apotheken am Ostermontag, 6. April

Zahnärztliche Bereitschaft von 9 bis 11 Uhr: Dipl.-Stom. Fritzsching, Hauptstraße 52 (Chemnitz -Euba), Telefon 03726/723050 (Vorher bitte telefonisch anmelden!)

Aktuelle Änderungen: www.zahnaerzte-in-sachsen.de

Apotheken von 8 bis 8 Uhr: Charlotten-Apotheke, Clausstraße 44, Telefon 0371/5308388; Lukas-Apotheke, Wilhelm-Külz-Platz 10, Telefon 0371/415806

Aktuelle Änderungen unter: www.aponet.de

Titelfoto: 123RF/kzenon

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