Diese Ärzte und Apotheken haben an Ostern in Chemnitz Dienst

Chemnitz - An den Osterfeiertagen kann es schnell zu einem Notfall kommen. Wir verraten Euch, wo es an dem langen Wochenende Hilfe gibt.

Zahnärzte haben an Ostern ebenso wie Allgemeinmediziner, Kinderärzte & Co. Dienst. (Symbolfoto) © 123RF/kzenon

Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen Freitag von 7 Uhr bis Dienstag 7 Uhr: Tel. 116117

Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.

Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten Freitag bis Dienstag jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss); DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23

Internet: www.kvs-sachsen.de.

Augenärztliche Bereitschaft/HNO-ärztliche Bereitschaft Notdienst jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)

Kinderärztlicher Notdienst von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)

Tierärztlicher Notdienst: Telefon 01805/843736 (kostenpflichtig)

Gift-Notruf: 0361/730730

Störungen im Versorgungsgebiet der eins energie in Sachsen GmbH: Strom Telefon 0800/111148910; Erdgas Telefon 0800/111148920; Trinkwasser Telefon 0800/111148930; Fernwärme/-kälte Telefon 0800/111148940; Stadtbeleuchtung Telefon 0800/111148911

Telefonseelsorge: Telefon 0800/1110111 oder 0800/1110222