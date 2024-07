11.07.2024 06:08 3.357 Diese alte Brücke in Chemnitz wird heute umgesetzt

Die alte Fischwegbrücke in Chemnitz wird am heutigen Mittwoch umgesetzt. Sie kommt nun an den künftigen Rastplatz am Chemnitztalradweg.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - In Draisdorf wird am heutigen Donnerstag die alte Fischwegbrücke mit einem Kran an den künftigen Rastplatz am Chemnitztalradweg umgesetzt. Die alte Fischwegbrücke in Draisdorf wird am heutigen Donnerstag auf einen Tieflader gehoben und Freitag auf ein 200 Meter entferntes Fundament gesetzt. © Uwe Meinhold Diese sogenannte Interventionsfläche ist das Projekt der Bürgerplattform Nord zur Kulturhauptstadt. An der Chemnitztalstraße wird in Höhe Heinersdorfer Straße ein neuer öffentlicher Platz angelegt. Der Rastplatz bekommt nach den Plänen der Stadt verschiedene Sitzelemente, einen Pavillon, Fahrradständer und eine Streuobstwiese. Die Umgestaltung habe bereits begonnen, so die Stadt. "Die als technisches Denkmal vorhandene alte Fischwegbrücke wird mit der Gestaltung des neuen Rastplatzes in Draisdorf so versetzt, dass das Brückenbauwerk den neuen Rastplatz flankiert." Chemnitz Lokal Großauftrag für Chemnitzer Autohersteller sichert Jobs und Standort Nach der Sanierung soll sie wieder begehbar sein und sogar mit Kleinkunst bespielt werden können, so die Stadt. Das Gesamtprojekt wird den Planungen zufolge Ende September fertig sein. Baukosten für den Rastplatz und die Brückenumsetzung: etwa 330.000 Euro. Für das Kulturhauptstadtjahr konnten alle acht Chemnitzer Bürgerplattformen und die Ortschaften umzugestaltende Orte für das Kulturhauptstadtjahr auswählen. Für diese insgesamt 30 Interventionsflächen stehen 60 Millionen Euro zur Verfügung.

Titelfoto: Uwe Meinhold