20.07.2026 06:34 "Liebe auf den ersten Blick": So kam Politikerin Susanne Schaper zu ihrer Bulldogge Hugo

Der Linken-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Susanne Schaper, wurde bei der Arbeit das Herz gebrochen - von Hugo, einer Englischen Bulldogge.

Von Pia Lucchesi

Chemnitz - Wau! Der Linken-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Susanne Schaper (48), wurde bei der Arbeit das Herz gebrochen - von Hugo (5). Das Schicksal der Englischen Bulldogge rührte die Politikerin so sehr, dass sie das Fundtier jetzt zu sich nahm.

So niedlich wie zerknautscht: Hugo (5) ist ein ganz Lieber. © privat Das kam so: Schaper beackert viele Politikfelder - auch das Thema Tierwohl. Die Chemnitzerin pflegt daher Kontakte zu Tierschutzeinrichtungen. Als Landtagsabgeordnete besuchte sie im Frühsommer das Tierheim Leisnig. Dort traf sie auch Hugo. Der saß hinter Gittern. Es war Liebe auf den ersten Blick. Die Bulldogge lebte damals allein in einer Box. Überschwänglich bedankte sie sich für jedes gute Wort und jede Streicheleinheit, die Schaper dem Tier an diesem Nachmittag schenkte. Silke Pfumfel (58) vom Tierschutzverein "Tiernothilfe" Leisnig erinnert sich lebhaft: "Der Hund kam im Mai zu uns. Sein Gesundheitszustand war sehr schlecht. Er hatte Entzündungen an Augen, Ohren, Falten und den Ballen. Er suchte stets freundlich Kontakt zu Menschen und anderen Tieren."

Susanne Schaper (48, Linke) hat einen neuen Hund. Bulldogge Hugo durfte aus dem Tierheim bei ihr einziehen. © privat

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Hugo verträgt sich auch mit den anderen beiden Hunden der Familie