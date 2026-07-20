"Liebe auf den ersten Blick": So kam Politikerin Susanne Schaper zu ihrer Bulldogge Hugo
Chemnitz - Wau! Der Linken-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Susanne Schaper (48), wurde bei der Arbeit das Herz gebrochen - von Hugo (5). Das Schicksal der Englischen Bulldogge rührte die Politikerin so sehr, dass sie das Fundtier jetzt zu sich nahm.
Das kam so: Schaper beackert viele Politikfelder - auch das Thema Tierwohl. Die Chemnitzerin pflegt daher Kontakte zu Tierschutzeinrichtungen. Als Landtagsabgeordnete besuchte sie im Frühsommer das Tierheim Leisnig. Dort traf sie auch Hugo. Der saß hinter Gittern. Es war Liebe auf den ersten Blick.
Die Bulldogge lebte damals allein in einer Box. Überschwänglich bedankte sie sich für jedes gute Wort und jede Streicheleinheit, die Schaper dem Tier an diesem Nachmittag schenkte.
Silke Pfumfel (58) vom Tierschutzverein "Tiernothilfe" Leisnig erinnert sich lebhaft: "Der Hund kam im Mai zu uns. Sein Gesundheitszustand war sehr schlecht. Er hatte Entzündungen an Augen, Ohren, Falten und den Ballen. Er suchte stets freundlich Kontakt zu Menschen und anderen Tieren."
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Hugo verträgt sich auch mit den anderen beiden Hunden der Familie
Die Tierheim-Chefin machte sich damals wenig Hoffnung, den sozialen Hund rasch vermitteln zu können. Pfumfel: "Der Hund hat Macken und entspricht keinem Schönheitsideal. Er ist eine sogenannte Qualzucht, die sollte man verbieten."
Hinzu kommt, dass Bulldoggen viel Pflege verlangen. Silke Pfumfel: "Dieser Hund speziell ist dazu noch teuer im Unterhalt, denn er muss regelmäßig zum Tierarzt und braucht täglich Medizin."
Die tierliebe Linke störte das alles nicht: "Ich konnte den Hund viele Tage lang nicht vergessen." Sie erzählte ihrer Familie von der Dogge. Durch das Ableben ihrer innig geliebten Rehpinscher-Dame Lotte war ein Platz im Rudel frei geworden.
Der Familien-Rat gab ihr grünes Licht, Hugo aufzunehmen - vorausgesetzt, er verträgt sich mit den anderen beiden Fellnasen der Familie. "Tut er prima", berichtet Schaper glücklich, während Hugo brav neben ihr sitzt.
Titelfoto: Bildmontage: privat (2)