Diesen Sicherheits-Plan hat die Polizei für die Chemnitzer City

Chemnitz - In der Chemnitzer Innenstadt wird es ungemütlicher - für Straftäter. Die Polizei startet ab Montag ihre Offensive für ein sicheres Zentrum. Eine Operative Einsatzgruppe (OEG) wird täglich zu Fuß durchs Zentrum patrouillieren und gegen Diebe, Dealer, Schläger, Räuber "robust vorgehen", kündigte Polizeipräsident Carsten Kaempf (55) am heutigen Freitag an.