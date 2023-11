Chemnitzer OB will "bis zum Frühjahr eine Lösung haben": Innenstadt-Wache sucht passenden Standort

Chemnitz - Chemnitz will gegen die gestiegene Kriminalität in der Innenstadt vorgehen: Neben mehr Polizeistreifen soll es bald auch eine feste Sicherheitswache in der Innenstadt geben.

Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD) hält die Einrichtung eines Sicherheitspunktes in der Innenstadt für notwendig. © Maik Börner

Vorbereitende Gespräche zwischen Stadt und Polizei, in denen die Anforderungen an Standort, Ausstattung und Sicherheitstechnik abgestimmt wurden, laufen schon länger. "Jetzt suchen wir eine passende Immobilie", kündigte Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD) an.

Ob das die kürzlich geschlossene Filiale von McDonald's an der Zentralhaltestelle sein kann oder ein anderer geeigneter Standort, sei offen. "Das Thema hat eine hohe Relevanz für die Stadt. Es gibt großes Interesse, einen Anlaufpunkt in der Innenstadt zu schaffen. Ich strebe an, dass wir bis zum Frühjahr eine Lösung haben."

Polizeipräsident Carsten Kaempf (54) hatte in der jüngsten Stadtratssitzung bereits mehr Präsenz angekündigt.

Streifen sollen künftig vermehrt auch zu Fuß zwischen Wall und Zentralhaltestelle unterwegs sein.