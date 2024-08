Dieser Chemnitzer Verein hat ein eigenes E-Sport-Team

Chemnitz - E-Sport gewinnt weltweit an Bedeutung, und das Videospiel "FC24" steht dabei besonders im Fokus. Virtueller Fußball wird in zahlreichen Turnieren auf globaler Ebene gespielt. Auch der SV Eiche Reichenbrand im Westen von Chemnitz hat ein eigenes E-Sport-Team aufgebaut.

Dominique Parsiegel (24) ist Manager des E-Sport-Teams von Eiche Reichenbrand. © Maik Börner

Dominique Parsiegel (24) ist der Manager der Mannschaft, die es seit über einem Jahr gibt. Das Team spielt bei dem Videospiel den Modus "Pro Clubs".

Das Besondere daran: "Wir spielen mit elf Mann wie bei einem richtigen Fußballspiel. Jeder hat dabei seine Position", so Parsiegel. Der 24-Jährige spielt dort in der Innenverteidigung.



Für ihn fing alles mit dem Aufbau der E-Sport-Mannschaft "Vitusstadt" von Borussia Mönchengladbach an. 2023 kam dann der Wechsel zu Eiche Reichenbrand.

Die Spieler seien bundesweit verstreut und treffen sich online zu den jeweiligen Turnieren. Innerhalb eines Jahres konnten schon erste Erfolge verbucht werden wie der Aufstieg in die "Pro League Championship" und ein zweiter Platz im Sachsenpokal. "Wir möchten E-Sport in der Region bekannter machen", so die stellvertretende Vereinsvorsitzende Peggy de Witt-Janecek (40).

Parsiegel wird am Samstag auch beim TAG24-"Talentgame" dabei sein, wo ein "FC24"-Turnier stattfindet. Die neuartige Messe findet in der Galerie Roter Turm (CineStar) statt.