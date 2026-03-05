Gedenken an die Bombennacht: Was Chemnitzer am Friedenstag bewegt

Chemnitz - Vor 81 Jahren wurde die Innenstadt von Chemnitz in Schutt und Asche gebombt. Beim Friedenstag am Donnerstag blickten junge und alte Chemnitzer besorgt auf die aktuellen Entwicklungen im Iran . Während die einen befürchten, dass der Krieg auch nach Hause kommen könnte, demonstrieren die anderen gegen die Wehrpflicht.

Das Friedenskreuz am Neumarkt steht für alle Kriegsopfer. © Ralph Kunz

Ursula Reuchsel (76) wurde in Chemnitz geboren, sie kennt die Bombardierungen 1945 aus Erzählungen ihrer Mutter. "Das mit dem Iran beschäftigt mich", sagt sie.

Andreas Nitschke (67) und seine Frau Sybille (64) kommen jedes Jahr zum Friedenstag auf den Neumarkt. Seit Israel und die USA den Iran bombardieren, machen sich die beiden Chemnitzer Sorgen, dass der Krieg in die Heimat kommen könnte.

"Ich hoffe sehr, dass sich Deutschland nicht an dem Konflikt beteiligt", erklärt Andreas. Sybille vermutet, dass durch die Bombardierungen wieder mehr Menschen nach Deutschland flüchten: "Wenn dort in der Region Menschen nicht mehr leben können, könnte es wieder zu einer Flüchtlingswelle kommen."

Renate Hofmann (77) befürchtet ein Übergreifen des Krieges nach Europa, zum Beispiel durch eine fehlgeleitete Drohne: "Wir haben schon vieles erlebt."