Bremer Turntalent trainiert in Chemnitz für die Weltkarriere

Chemnitz - Mit leicht hochgezogenen Schultern und einem vorsichtigen Lächeln betritt sie die Turnhalle. Dort warten bereits Trainer, Teamkolleginnen und zahlreiche Gratulanten mit Blumensträußen: Karina Schönmaier (19) hat den bislang größten Triumph ihrer jungen Karriere errungen und wurde dafür am Dienstag feierlich geehrt.

Alles in Kürze

Doppel-Europameisterin Karina Schönmaier (19) vom TuS 1861 Chemnitz Altendorf zeigt ihre Medaillen. © Uwe Meinhold

"Unbeschreiblich! Es war wie ein Traum", erinnert sich die 19-Jährige mit einem Leuchten in den Augen an die Turn-EM Ende Mai in Leipzig. Zwei Goldmedaillen (Sprung und Mixed-Team) und eine Silbermedaille (Team) hat die junge Sportlerin dort abgeräumt.

Lange hat Schönmaier für diesen Erfolg gearbeitet. Seit sie fünf Jahre alt ist, liebt sie das Turnen. "Ich habe als Kind viele Sportarten ausprobiert, aber das war mir alles nie genug."

Als ihre Schwester mit dem Turnen begann, war der Weg geebnet. "Ich habe mich auch angemeldet und direkt gewusst, dass das meine Sportart ist und ich da niemals wegwill."