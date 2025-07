10.07.2025 12:19 2.018 Dieses Freibad in Chemnitz bleibt am Wochenende dicht

Wegen der Wetterprognose bleibt das Freibad Wittgensdorf in Chemnitz am Wochenende geschlossen. In den anderen Freibädern werden die Öffnungszeiten angepasst.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Schlechte Nachrichten für alle Freibad-Fans: Wegen der durchwachsenen Wetterprognose bleibt das Freibad Wittgensdorf in Chemnitz am Wochenende geschlossen. Alles in Kürze Freibad Wittgensdorf in Chemnitz bleibt am Wochenende geschlossen

50-Meter-Halle im Stadtbad öffnet von 9 bis 17 Uhr

Andere Freibäder in Chemnitz sind eingeschränkt geöffnet

Badfest im Freibad Einsiedel findet in abgespeckter Form statt

Schnuppertauchen und Hüpfburg entfallen Mehr anzeigen Das Freibad Wittgensdorf bleibt am Wochenende leer. © Uwe Meinhold Doch es gibt einen kleinen Trost: Die 50-Meter-Halle im Stadtbad öffnet an beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr ihre Türen, teilt die Stadt mit. Auch in den anderen Chemnitzer Freibädern läuft nicht alles wie gewohnt. Die Anlagen in Gablenz, Bernsdorf und Einsiedel sind zwar geöffnet, allerdings nur eingeschränkt von 10 bis 18.30 Uhr. Trotzdem gibt’s am Sonntag ein Highlight: Das Badfest im Freibad Einsiedel findet statt, jedoch in abgespeckter Form. Schnuppertauchen und Hüpfburg entfallen, die geplanten Wasseranimationen können aber durchgeführt werden. Also: Badehose einpacken, aber vorher die Wettervorhersage checken!

Titelfoto: Uwe Meinhold