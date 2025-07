Immer noch keine Trinkwasser-Entwarnung in Chemnitz

Alles in Kürze

Der entdeckte Keim sei kein Darmkeim, komme aber überall in der Umwelt vor. Für immungeschwächte Menschen heißt das: Vorsicht!

"Wir haben bislang kein dauerhaft stabiles, keimfreies Ergebnis in den Beprobungen", bestätigt eine Sprecherin.

Übrigens: Nicht nur Chemnitz kämpft: Auch in Zwickau und Umgebung wurden Bakterien gefunden – wenn auch in kleinster Menge. "Wir haben aktuell keine Befunde mehr im Trinkwassernetz und in den Behältern", geben die Wasserwerke Entwarnung.