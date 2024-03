16.03.2024 08:42 Dieses Hotel in Chemnitz verkauft alte Lebensmittel weiter

Das Hotel "c/o56" in Chemnitz verkauft alte Lebensmittel. Über die App "Too Good To Go" können Nutzer überschüssige Produkte kaufen.

Von Sebastian Gogol

Chemnitz - Das Hotel "c/o56" an der Salzstraße in Chemnitz gibt überschüssigen Lebensmitteln eine zweite Chance. Marketingmanagerin Jette Rüdiger (42, l.) und Mitarbeiterin Melanie Matthes (31) vom Hotel "c/o56" mit den Überraschungstüten. © Uwe Meinhold Dazu kooperiert das Hotel seit Februar mit der App "Too Good To Go" (Deutsch: Zu schade zum Wegwerfen). Der Nutzer kann über die App ermitteln, wer in der Stadt überschüssige Lebensmittel anbietet, diese günstig kaufen und vor Ort abholen.

Im Hotel sind eine Überraschungs- und eine Brötchentüte zum Frühstück im Angebot. Die Nutzer können diese nach dem Kauf an der Rezeption abholen. "Bereits wenige Stunden nach der Registrierung hatten wir die ersten Tüten verkauft", sagt Jette Rüdiger (42), Marketingmanagerin des Hotels. Chemnitz Lokal Bürger befragt: Das soll sich in der Chemnitzer Innenstadt ändern Sie hatte die Idee dazu, da ihr das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen liege und von immer mehr Gästen nachgefragt werde. Vor allem Lebensmittel aus dem Hotelshop gibt es in der Überraschungstüte. Circa 180 Tüten wurden bislang verkauft. Neben dem "c/o56" sind zwei weitere Hotels in der Stadt Partner der App.

Titelfoto: Uwe Meinhold