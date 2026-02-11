Dieses Reihenhaus in Chemnitz kommt unter den Hammer: Das ist der Mindestpreis

Chemnitz - Bei den alljährlichen Frühjahrs-Auktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG (SGA) stehen zwei Immobilien in Chemnitz auf der Liste.

Das Reihenmittelhaus im Adelsberger Balzacweg steht im März zur Versteigerung. © Sven Gleisberg

Aus Adelsberg kommt am 4. März in Dresden ein Reihenmittelhaus mit Garage (Baujahr 2003) unter den Hammer - Mindestpreis 198.000 Euro.

Das zweite Angebot ist eher Stoff für Fantasie: Aus Schönau werden mehr als 8700 Quadratmeter Erholungsfläche angeboten, die frühere Gartenanlage "Am Wiesengrund" mit DB-Wurzeln, einst Bahn-Schrebergärten.