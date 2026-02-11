875
Dieses Reihenhaus in Chemnitz kommt unter den Hammer: Das ist der Mindestpreis
Chemnitz - Bei den alljährlichen Frühjahrs-Auktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG (SGA) stehen zwei Immobilien in Chemnitz auf der Liste.
Aus Adelsberg kommt am 4. März in Dresden ein Reihenmittelhaus mit Garage (Baujahr 2003) unter den Hammer - Mindestpreis 198.000 Euro.
Das zweite Angebot ist eher Stoff für Fantasie: Aus Schönau werden mehr als 8700 Quadratmeter Erholungsfläche angeboten, die frühere Gartenanlage "Am Wiesengrund" mit DB-Wurzeln, einst Bahn-Schrebergärten.
Das Gelände liegt an der Bahnstraße, direkt an der Trasse und neben dem Trainingsgelände des Chemnitzer FC - Mindestpreis: 79.000 Euro.
Laut SGA sind es keine Zwangsversteigerungen, sondern reguläre Auktionen.
