Valentinstag in Chemnitz: Die schönsten Orte für ein Date zu zweit

Chemnitz - Rosen, Kerzen und ganz viel Herzklopfen: Der Valentinstag steht vor der Tür und Chemnitz fährt ordentlich auf: mit Candlelight-Dinner, Liebesfilm und Speed-Dating .

Das Restaurant "HeckArt" bietet zum Valentinstag verschiedene Menüs an. © Uwe Meinhold

Kulinarisch geht es vergleichsweise günstig los: Bei "Emmas Onkel" gibt es ein Valentinsmenü ab 29 Euro pro Person. Weitere Restaurants wie das "ankh" (39,99 Euro), die "KostBar" (45,50 Euro) oder "KochArt" in der Markusstraße setzen ebenfalls auf spezielle Dinner-Angebote zum Tag der Liebe.

Im "HeckArt" können Gäste zwischen verschiedenen Menüvarianten wählen - darunter Fleisch- und Tofu-Gerichte. Die Preise liegen bei 70 bis 75 Euro pro Person.

Klassisch wird es im Schlosshotel Klaffenbach, wo am Abend ein Candlelight-Dinner (79 Euro) auf dem Programm steht. Persönlicher geht es im Café "Dreamers" zu: Dort startet ab 19 Uhr ein Private Dining mit fester Menüfolge. Die Tischkarten sind für 59 Euro im Café erhältlich.

Wer den Valentinstag schon am Morgen beginnen möchte, wird in der "Puppenstube" auf dem Kaßberg fündig. Dort gibt es ein spezielles Frühstücksmenü (35 Euro), am Abend folgt ein weiteres Valentinsangebot (45 Euro). Da die Plätze in allen Restaurants begrenzt sind, empfiehlt sich in eine Reservierung.

Auch abseits des Essens gibt es Angebote: Im Kino Metropol läuft am Samstag um 18 Uhr der Film "15 Liebesbeweise". Tickets kosten zwischen 9 und 14 Euro, besonders gefragt dürften die Pärchensitze sein.