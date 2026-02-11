VMS kündigt Änderungen im Fahrplan an: Auch Chemnitzer Zenti betroffen

Chemnitz - Die vierte Baustufe des Chemnitzer Modells ist in vollem Gange und sorgt nun auch für Änderungen auf der Route der "PlusBus"-Linie 526 zwischen Chemnitz und Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ).

Auf der Route der "PlusBus"-Linie 526 kommt es ab dem 16. Februar zu Änderungen. © Falko Sieber/VMS

Aufgrund der Bauarbeiten am Falkeplatz verkehrt die Linie ab dem 16. Februar über die Brückenstraße und bedient die Haltestelle "Stadthalle".

So wird zwar die Baustelle am Falkeplatz umfahren, jedoch entfällt dadurch auch der Halt an der Zentralhaltestelle. Die einzige Ausnahme ist die Verstärkerfahrt früh um 6.31 Uhr ab Limbach-Oberfrohna Lutherkirche.

Zudem sorgt auch eine Fahrbahnerneuerung auf der A4 zu einer Umleitung. In Fahrtrichtung Dresden sind ebenfalls ab dem 16. Februar die Auffahrten Limbach-Oberfrohna und Chemnitz-Mitte gesperrt.

So wird die Buslinie zwischen der Haltestelle Limbach-Oberfrohna, Chemnitzer Straße/Ostring und der Leipziger Straße in Chemnitz stattdessen über den Ostring/Arthur-Lange-Straße und Kreisverkehr Wittgensdorf zur Leipziger Straße fahren.

Da es deswegen zu Verspätungen bei der Linie 256 kommen kann, empfiehlt der VMS, sich vor Fahrtantritt in der Fahrplan-Echtzeitauskunft zu informieren.