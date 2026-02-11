VMS kündigt Änderungen im Fahrplan an: Auch Chemnitzer Zenti betroffen
Chemnitz - Die vierte Baustufe des Chemnitzer Modells ist in vollem Gange und sorgt nun auch für Änderungen auf der Route der "PlusBus"-Linie 526 zwischen Chemnitz und Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau).
Aufgrund der Bauarbeiten am Falkeplatz verkehrt die Linie ab dem 16. Februar über die Brückenstraße und bedient die Haltestelle "Stadthalle".
So wird zwar die Baustelle am Falkeplatz umfahren, jedoch entfällt dadurch auch der Halt an der Zentralhaltestelle. Die einzige Ausnahme ist die Verstärkerfahrt früh um 6.31 Uhr ab Limbach-Oberfrohna Lutherkirche.
Zudem sorgt auch eine Fahrbahnerneuerung auf der A4 zu einer Umleitung. In Fahrtrichtung Dresden sind ebenfalls ab dem 16. Februar die Auffahrten Limbach-Oberfrohna und Chemnitz-Mitte gesperrt.
So wird die Buslinie zwischen der Haltestelle Limbach-Oberfrohna, Chemnitzer Straße/Ostring und der Leipziger Straße in Chemnitz stattdessen über den Ostring/Arthur-Lange-Straße und Kreisverkehr Wittgensdorf zur Leipziger Straße fahren.
Da es deswegen zu Verspätungen bei der Linie 256 kommen kann, empfiehlt der VMS, sich vor Fahrtantritt in der Fahrplan-Echtzeitauskunft zu informieren.
Letzte Fahrt nach Limbach-Oberfrohna vorgezogen
Doch nicht nur die Bauarbeiten sorgen für Veränderungen im Fahrplan. Unabhängig davon wurde die letzte nächtliche Abfahrt vom Chemnitzer Omnibusbahnhof nach Limbach-Oberfrohna an Frei- und Samstagen von 0.45 Uhr auf 23.50 Uhr vorgezogen.
Die Anschlüsse am Hauptbahnhof aus Richtung Dresden, Leipzig und Zwickau sowie vom Rendezvous der CVAG bleiben bestehen.
Als Grund nennt der VMS unter anderem die Kürzung der langen Standzeit von Fahrzeug und Fahrer in der Nacht am Omnibusbahnhof.
"Mit der neuen Abfahrtszeit ergibt sich im Abendverkehr bis 23.50 Uhr zusammen mit der Linie 21 somit ein Stundentakt nach Limbach-Oberfrohna", heißt es abschließend.
