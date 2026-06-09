Doppeltes Jubiläum: 500. Geburt des Jahres im Krankenhaus Rabenstein, 10. Kind der Familie

Chemnitz - Am vergangenen Samstag erblickte die kleine Carmen, um 11.17 Uhr das Licht der Welt, was ein doppeltes Jubiläum bedeutete.

Die kleine Carmen ist das zehnte Kind von Raquel und Adrian. © DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein

Das Mädchen war das 500. Baby des Jahres 2026 im DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein und ist außerdem das zehnte Kind ihrer Eltern Raquel und Adrian. Die Kleine hat zwei Brüder und sieben Schwestern.

Carmen kam pünktlich zum errechneten Termin zur Welt und war bei der Geburt 51 Zentimeter groß und wog 3380 Gramm.

Raquel und Adrian lernten sich 2008 kennen, beide stammen ursprünglich aus Spanien. Damals lebte Raquel noch in Amsterdam, Adrian schon in Deutschland. 2014, ein Jahr nach ihrer Hochzeit, wurde ihr erstes Kind geboren, das nun mit 11 Jahren das Älteste von insgesamt zehn Geschwistern ist.