Ex-SPD-Politiker spricht Klartext: "Der Sonnenberg entwickelt sich zum Chemnitzer Neukölln"

Chemnitz - Messerstechereien, Gewalt-Attacken und vermüllte Straßen: Der Chemnitzer Sonnenberg sorgt immer wieder für Negativschlagzeilen. Ex-SPD-Politiker Tobias Andrä (44) schlägt Alarm. "Der Sonnenberg entwickelt sich immer mehr zum Chemnitzer Neukölln ", sagt der 44-Jährige. Auch die Situation in der Innenstadt sei katastrophal. Er fordert knallhartes Durchgreifen und eine Wende in der Migrationspolitik.

Tobias Andrä (44) fordert angesichts der Messer- und Raubstraftaten in Chemnitz ein knallhartes Durchgreifen. © Maik Börner

Erst vor einer Woche gerieten auf dem Sonnenberg zwei Syrer (24, 26) in Streit. Es flogen die Fäuste. Dabei wurde einer der Männer mit einem Messer verletzt.



Kein Einzelfall: Immer wieder sorgen Gewaltdelikte auf dem Sonnenberg für Ärger. Anfang Juli wurde ein Teenager (17) ausgeraubt. Die Polizei sprach von einem Täter mit arabischem Erscheinungsbild. Auch in der Innenstadt kommt es regelmäßig zu derartigen Vorfällen.

Dass es massive Probleme in gewissen Gebieten des Sonnenbergs gibt, bestätigt auch die Polizei. Vor allem der untere Sonnenberg sei schon lange als "Melting Pot" (deutsch: Schmelztiegel) mit einer hohen sozialen kulturellen Durchmischung bekannt.

"Dieser Umstand und mitunter ein nicht zu vernachlässigender Anteil nicht deutscher Bewohner bringen Konflikte mit sich, die in anderen Ortsteilen weniger ausgeprägt sind", erklärt Polizeisprecher Andrzej Rydzik.



"Mir blutet das Herz", sagt Tobias Andrä. Er kennt Chemnitz von seiner Studienzeit. Damals, so sagt er, sei er auch nachts durch die Stadt gegangen. Heute gliche das einem Va-banque-Spiel.



Die regelmäßigen Meldungen über Raub und Schlägereien "aus dem migrantischen Milieu" dürfe man nicht herunterspielen.

"Wir müssen Probleme rund um das Thema Migration offen ansprechen. Tun wir das nicht, entgleitet uns unsere Gesellschaft", sagt Andrä.