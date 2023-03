Drogen-Studie zeigt traurigen Rekord: Chemnitz ist Crystal-Hochburg in Deutschland!

Chemnitz ist laut der Abwasser-Analyse 2022 trauriger Spitzenreiter in Deutschland mit 279 Milligramm des Drogen-Abbauprodukts pro 1000 Personen am Tag. Dicht gefolgt von Dresden (267 mg), Erfurt (226 mg) und Magdeburg (152 mg).

Dabei zeigt sich in Deutschland ein klares Muster: In Ostdeutschland wird besonders viel Methamphetamin konsumiert, auch bekannt als Crystal oder Meth. Grund dafür ist wohl die Nähe zu Tschechien , wo die synthetische Droge produziert wird.

Demnach wurde im vergangenen Jahr das Abwasser in 104 Städten in Europa auf Drogenrückstände untersucht. In den Kläranlagen wurden die Proben entnommen und auf Drogen-Abbauprodukte untersucht.

Die Abwasserproben aus 2022 zeigen: In Chemnitz wurden am Montag und Freitag die meisten Rückstände gefunden. © European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Bei der Drogen-Analyse wurde das Abwasser an verschiedenen Tagen untersucht. Ergebnis: In Chemnitz wurden die meisten Crystal-Abbauprodukte an einem Montag und Freitag festgestellt. Bedeutet: An diesen Tagen ist der Konsum vermutlich besonders hoch.

In Dresden hingegen wird an Samstagen und Montagen offenbar am meisten konsumiert. In Erfurt hingegen am Dienstag.

Crystal Meth kann geschluckt, gesnieft, geraucht oder auch gespritzt werden. Dabei löst die Droge einen Rausch aus, wirkt zudem konzentrations- und leistungssteigernd.

Aber: Nach dem Höhenflug kommt der große Fall! Viele Konsumenten leiden an schweren Depressionen oder tragen schwere körperliche und psychische Schäden davon.

