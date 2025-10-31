Ehemaliges Hotel in Chemnitz kommt unter den Hammer

Chemnitz - Schwergewicht unter dem Hammer: Der frühere "Rabensteiner Hof" in Chemnitz-Siegmar soll versteigert werden.

Das "Hotel Rabensteiner Hof" kommt unter den Hammer. © Uwe Meinhold

Bei den Winter-Auktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG in Leipzig und Dresden gilt der gesamte Gebäude-Komplex in der Kirchhoff-Straße als Highlight.

Das Areal wurde um 1955 errichtet, war ursprünglich Lehrlingswohnheim. Vor der Wende waren dort sowjetische Offiziere untergebracht.

Später war es jahrzehntelang Hotel (bis 2014), danach kam der Umbau zu Seniorenwohnungen.