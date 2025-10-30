Kostüme, Schminke und Kunstblut: So gelingt Halloween auf den letzten Drücker

Chemnitz - Am Freitag steht eine Halloween-Party vor der Tür und noch keine Idee fürs Kostüm? Reporterin Lisa-Marie Wieland (26) hat sich in Chemnitz umgeschaut und ausprobiert, wie man sich schnell noch für die Halloween-Party wappnen kann.

Letzter Feinschliff: passendes Make-up für den Halloween-Look. © Sven Gleisberg

Zwischen Totenköpfen, schwarzen Umhängen und Masken treffe ich Michael Schreinert (55), den Betreiber des Chemnitzer Kostümverleihs: "Viele kommen auf den letzten Drücker und wollen am Abend ein Kostüm für den nächsten Morgen."

Kein Problem für ihn, denn rund 1100 Kostüme stehen bei ihm bereit, 850 davon sind auch online zu finden. Besonders beliebt sind Gespenster und Skelette.

Ich probiere mich durch alles, was gruselig aussieht. Nach kurzer Beratung stand fest: Heute werde ich zur Hexe! Kostüm an, Hexenhut auf, dazu noch ein krummer Besen in die eine Hand und ein eingewebter Totenkopf in die andere - und das Kostüm steht.

Schminke, Kunstblut und jede Menge passende Accessoires kann man ebenfalls direkt vor Ort testen und ausleihen.