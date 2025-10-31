Notfall am Reformationstag? Kein Problem! Hier bekommt Ihr in Chemnitz Hilfe
Chemnitz - Zahn abgebrochen, Hand verbrannt? Alles kein Problem. Wir verraten Euch, welche Ärzte am Reformationstag in Chemnitz Bereitschaftsdienst haben.
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen bis Samstag, 7 Uhr: Tel. 116 117.
Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.
Zusätzlich findet Ihr auch alle weiteren Informationen und mögliche Änderungen unter: www.kvs-sachsen.de.
Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten am Freitag von 9 bis 19 Uhr:
- Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)
- DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23
Kinderärztlicher Notdienst am Freitag von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)
Augenärztliche Bereitschaft/Chirurgische Bereitschaft/HNO-ärztliche Bereitschaft am Freitag von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)
Von A wie Apotheken bis Z wie Zahnärzte
Apotheken von Freitag, 8 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr:
- Ahorn-Apotheke, Innere Klosterstraße 1, Tel. 0371/3552244
- Apotheke Glösa, Chemnitztalstraße 156, Tel. 0371/412886
Zahnärztliche Bereitschaft am Freitag von 9 bis 11 Uhr: ZA Müller, Chemnitzer Straße 1 a (Wittgensdorf), Tel. 037200/88614. Bitte meldet Euch vorher telefonisch in der Praxis an.
Aktuelle Änderungen findet Ihr unter: www.zahnaerzte-in-sachsen.de.
Tierärztlicher Notdienst: Tel. 01805/843736 (kostenpflichtig: 0,14 Euro/Minute aus dem Festnetz, 0,42 Euro/Minute aus dem Mobilfunknetz)
Gift-Notruf: 0361/730730.
Störungen im Versorgungsgebiet der eins energie in Sachsen GmbH: Strom Tel. 0800/111148910; Erdgas Tel. 0800/111148920; Trinkwasser Tel. 0800/111148930; Fernwärme/-kälte Tel. 0800/111148940; Stadtbeleuchtung Tel. 0800/111148911.
Telefonseelsorge: 0800/1110111 oder unter der Rufnummer 0800/1110222.
Titelfoto: 123RF/minetphotos