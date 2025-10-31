Notfall am Reformationstag? Kein Problem! Hier bekommt Ihr in Chemnitz Hilfe

Zahn abgebrochen, Hand verbrannt? Alles kein Problem. Wir verraten Euch, welche Ärzte am Reformationstag in Chemnitz Bereitschaftsdienst haben.

Von Sarah Fuchs

Ein Unfall ist schnell passiert. (Symbolfoto)
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen bis Samstag, 7 Uhr: Tel. 116 117.

Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.

Zusätzlich findet Ihr auch alle weiteren Informationen und mögliche Änderungen unter: www.kvs-sachsen.de.

Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten am Freitag von 9 bis 19 Uhr:

  • Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)
  • DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23

Kinderärztlicher Notdienst am Freitag von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)

Augenärztliche Bereitschaft/Chirurgische Bereitschaft/HNO-ärztliche Bereitschaft am Freitag von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)

Von A wie Apotheken bis Z wie Zahnärzte

Auch für einen Zahn-Notfall gibt es einen Bereitschaftsdienst. (Symbolfoto)
Apotheken von Freitag, 8 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr:

  • Ahorn-Apotheke, Innere Klosterstraße 1, Tel. 0371/3552244
  • Apotheke Glösa, Chemnitztalstraße 156, Tel. 0371/412886

Zahnärztliche Bereitschaft am Freitag von 9 bis 11 Uhr: ZA Müller, Chemnitzer Straße 1 a (Wittgensdorf), Tel. 037200/88614. Bitte meldet Euch vorher telefonisch in der Praxis an.

Aktuelle Änderungen findet Ihr unter: www.zahnaerzte-in-sachsen.de.

Tierärztlicher Notdienst: Tel. 01805/843736 (kostenpflichtig: 0,14 Euro/Minute aus dem Festnetz, 0,42 Euro/Minute aus dem Mobilfunknetz)

Gift-Notruf: 0361/730730.

Störungen im Versorgungsgebiet der eins energie in Sachsen GmbH: Strom Tel. 0800/111148910; Erdgas Tel. 0800/111148920; Trinkwasser Tel. 0800/111148930; Fernwärme/-kälte Tel. 0800/111148940; Stadtbeleuchtung Tel. 0800/111148911.

Telefonseelsorge: 0800/1110111 oder unter der Rufnummer 0800/1110222.

