Ehepaar aus Chemnitz verzweifelt: Hilfe, bei uns tropft's durch die Decke!

Chemnitz - Petra (63) und Roland Schneider (69) leben seit 26 Jahren in ihrer Mietwohnung in der Willy-Reinl-Straße in Chemnitz. Eigentlich waren sie immer zufrieden, aber seit drei Monaten läuft es gar nicht gut. Und das buchstäblich: Ein Wasserschaden in ihrem Badezimmer mach das Wohnen zur Qual. Der Vermieter vertröstet das Ehepaar - doch Hilfe ist derzeit keine in Aussicht.