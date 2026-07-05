Eier-Attacke bei Chemnitzer Christopher Street Day
Chemnitz - Beim Christopher Street Day (CSD) in Chemnitz gingen am Samstag nach Angaben der Veranstalter rund 2000 Menschen auf die Straße - so viele wie nie zuvor. Die Polizei spricht von einer überwiegend friedlichen Veranstaltung. Ganz ohne Zwischenfälle blieb der CSD jedoch nicht.
"Im Nachgang wurden zwei Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen", sagt eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage.
Einer der Vorfälle ereignete sich am Brühl: Aus einem Wohnhaus wurden Eier auf den Demonstrationszug geworfen. Dabei wurde ein Teilnehmer im Rollstuhl leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt wegen des Angriffs gegen einen bislang unbekannten Täter.
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Die CSD-Veranstalter verurteilen den Vorfall deutlich. "Eine Schande und ein Zeichen dafür, dass CSDs immer noch notwendig sind."
Titelfoto: Bildmontage: Andreas Seidel, Harry Härtel/Haertelpress