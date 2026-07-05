Eier-Attacke bei Chemnitzer Christopher Street Day

Chemnitz - Beim Christopher Street Day (CSD) in Chemnitz gingen am Samstag nach Angaben der Veranstalter rund 2000 Menschen auf die Straße - so viele wie nie zuvor. Die Polizei spricht von einer überwiegend friedlichen Veranstaltung. Ganz ohne Zwischenfälle blieb der CSD jedoch nicht.

Neuer Rekord: 2000 Teilnehmer demonstrierten am Samstag beim CSD. © Andreas Seidel

"Im Nachgang wurden zwei Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen", sagt eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage.

Einer der Vorfälle ereignete sich am Brühl: Aus einem Wohnhaus wurden Eier auf den Demonstrationszug geworfen. Dabei wurde ein Teilnehmer im Rollstuhl leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen des Angriffs gegen einen bislang unbekannten Täter.