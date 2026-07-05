Eier-Attacke bei Chemnitzer Christopher Street Day

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Am Samstag fand in Chemnitz der Christopher Street Day statt. Bei dem Umzug kam es am Brühl zu einem Zwischenfall. Ein Teilnehmer wurde von einem Ei getroffen.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Beim Christopher Street Day (CSD) in Chemnitz gingen am Samstag nach Angaben der Veranstalter rund 2000 Menschen auf die Straße - so viele wie nie zuvor. Die Polizei spricht von einer überwiegend friedlichen Veranstaltung. Ganz ohne Zwischenfälle blieb der CSD jedoch nicht.

Neuer Rekord: 2000 Teilnehmer demonstrierten am Samstag beim CSD.
Neuer Rekord: 2000 Teilnehmer demonstrierten am Samstag beim CSD.  © Andreas Seidel

"Im Nachgang wurden zwei Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen", sagt eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage.

Einer der Vorfälle ereignete sich am Brühl: Aus einem Wohnhaus wurden Eier auf den Demonstrationszug geworfen. Dabei wurde ein Teilnehmer im Rollstuhl leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen des Angriffs gegen einen bislang unbekannten Täter.

Ein Teilnehmer im Rollstuhl (vorn) wurde von einem Ei getroffen.
Ein Teilnehmer im Rollstuhl (vorn) wurde von einem Ei getroffen.  © Harry Härtel/Haertelpress
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Die CSD-Veranstalter verurteilen den Vorfall deutlich. "Eine Schande und ein Zeichen dafür, dass CSDs immer noch notwendig sind."

Titelfoto: Bildmontage: Andreas Seidel, Harry Härtel/Haertelpress

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