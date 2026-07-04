Rohrbruch in Chemnitz: Mehrere Anwohner derzeit ohne Wasser

Chemnitz - Wasserrohrbruch in Chemnitz !

Die Arbeiten zur Wasserwiederherstellung laufen auf Hochtouren. © Jan Härtel

In der Nacht zu Samstag bemerkten Anwohner der Dorotheenstraße in Schloßchemnitz fließendes Wasser auf der Straße.

Wie die Einsatzkräfte herausfanden, war ein Wasserrohrbruch der Grund dafür.

Mit Hochdruck wird derzeit daran gearbeitet, die Wasserversorgung wieder herzustellen.

Der Versorger eins energie bestätigte den Einsatz gegenüber TAG24, kann aber noch keine weiteren Informationen darüber geben, welches Ausmaß die Unterspülung annimmt. Auch wie viele Haushalte derzeit ohne Wasser sind, ist nicht bekannt.