Einwohnerzahl in Chemnitz gestiegen, Durchschnittsalter hingegen gesunken

Chemnitz wächst: Bereits seit Juni 2023 liegt die Einwohnerzahl über einer Viertelmillion. © Uwe Meinhold

So ist die Einwohnerzahl der Stadt Chemnitz im vergangenen Jahr gestiegen. Am 31. Dezember wurden 251.485 Menschen mit dem Hauptwohnsitz in der Stadt gezählt.

Zählt man die Personen mit Zweitwohnsitz dazu, so hatte Chemnitz zum Stichtag 254.614 Einwohner. Im Jahr 2022 waren es noch 248.864.

Der Geschlechter-Vergleich geht an die Damen. Es leben 127.585 Frauen (2022: 126.532) in der Stadt, während 124.221 Männer gemeldet sind (2022: 122.492).

Bereits im Juni verkündete das Rathaus, dass die Stadt wieder mehr als eine Viertelmillion Einwohner zählt. Schon 2003 fiel die Einwohnerzahl unter die 250.000er-Marke und ging bis 2011 auf 240.000 zurück.



Weiter zeigt die Statistik, dass der Durchschnitts-Chemnitzer sich leicht verjüngt hat. Im Jahr 2022 war dieser noch 46,21 Jahre alt, 2023 hingegen 46,06 Jahre.