Eis, Kuchen, Gartenkneipe: Endlich wieder Sommer in der City!

Endlich wieder richtig Sommer! Nach wochenlangem Dauerregen ist das sonnige Urlaubsgefühl zurück. Für dieses Wochenende sind in Chemnitz wolkenlose 29 Grad vorhergesagt und die Aussichten für die kommende Woche sind ähnlich rosig. Wer jetzt wieder Lust auf Eis, Kuchen und ein laues Lüftchen hat, muss gar nicht weit fahren. In Chemnitz und der näheren Umgebung gibt es viele Orte, die einen besonderen Nachmittag versprechen. Von hausgemachten Kuchen über kreative Eissorten bis hin zur urigen Gartenkneipe: Chemnitz hat einiges zu bieten! Hier sind fünf Tipps für ein ungetrübtes Wochenende.

Franzi (32) und Alex Schaub (34) laden in ihren Gablenzer Café auf der Geibelstraße 47 zu selbstgemachten Kuchen und Torten (2 bis 5 Euro) ein. Der kleine Laden bietet 30 Leuten Platz und ist von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. "Am beliebtesten ist unsere Aperol-Torte", freut sich Inhaber Alex. Grundsätzlich wird gebacken, worauf das Paar Lust hat - oder aber je nach Kundenwunsch. Seit Neuestem gibt es auch eigens entwickelte Cocktails genießen. Reservierungen unter: www.gartenstadtcafe.de

Mit zehn Jahren Erfahrung ist das Haamit in der Ulmenstraße 61 ein etablierter Anlaufpunkt auf dem Kaßberg. Das "Kabinett für Schönes und Alltagskultur" bietet neben vielseitigen Papierwaren auch Speisen und Getränke an. Inhaber Götz Weigel (55) lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen. Das Special diesen Sommer sind Sardinen, eingelegt in unterschiedliche Gewürzöle. Für 5 Euro kann man hier ab 18 Uhr einen kleinen Abendsnack bekommen.