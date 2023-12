Eltern überzeugt: Mobbing trieb ihr Kind (12) in den Tod

Die Familie schiebt die Schuld auch auf Omars Oberschule. Die hatte den Jungen vom 16. November bis 1. Dezember vom Unterricht ausgeschlossen. Im Brandbrief an die Eltern listete die Schule sieben angebliche Angriffe Omars auf Mitschüler auf. Er habe sogar ein Messer in die Schule gebracht, das aber nicht gefunden wurde. Die Schule urteilte knallhart, nannte den Zwölfjährigen "brutal". Er stelle "eine Bedrohung für die Gesundheit anderer" dar.

Die syrische Familie ging jetzt an die Öffentlichkeit. Denn Vater Mohammed F. (41) und Mutter Fedaa S. (35) sind davon überzeugt: "Mobbing hat Omar in den Tod getrieben."

Clemens Arndt (46), Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung, bestreitet nicht, dass auffällige Schüler immer jünger werden. Auch Omar sei schon auf der Grundschule aufgefallen. "Bei diesem Kind gab es wohl eine Überforderung auf vielen Seiten. Wir werden den Fall nochmals prüfen, um zu sehen, ob Hilfsangebote fehlten."

Omars Fußballtrainer bei der USG sagt: "Er war temperamentvoller als andere, aber nicht gewalttätig. Von Mobbingproblemen an seiner Schule habe ich aber auch gehört." Die Polizei will sich derzeit zum Fall oder etwaigen Ermittlungen nicht äußern.

Seine Schwester Islam fand Omar am 28. November im Badezimmer. Rettungsversuch in einer Klinik. Doch am 7. Dezember starb Omar an einer "Anoxischen Hirnschädigung", wie die Kripo der Familie mitteilte.